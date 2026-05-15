先発の平良は5回2失点で今季2敗目■巨人 2ー0 DeNA（15日・東京ドーム）DeNAは15日、東京ドームで行われた巨人戦に0-2で敗れて4位に転落した。前日14日の中日戦（横浜）は延長12回スコアレスドローに終わっており、これで13日同戦の2回から28イニング連続無得点となった。井上の前に、先発の平良以外の野手8人は左打者をズラリと並べたが、1巡目はひとりの走者も出すことができない。4回、先頭の三森が中前打でこの日初めて出