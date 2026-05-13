Maverick Momが、1stフルアルバム『Travessia』をリリースし、ビクターエンタテインメント内レーベルのAlternative Standard Clubよりメジャーデビューした。またデビュー当日に、東京・竹下口パークにてアコースティックフリーライブも開催された。本作は、ポルトガル語で「道」「人生」「横断」を意味する言葉を冠しており、地元・石川から始まり、ライブハウス、SNS、ストリーミングを横断しながら支持を広げてきたバンドの歩み