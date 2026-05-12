カナダ運輸省は5月11日、プリンスエドワード島の州都・シャーロットタウンの空港を「シャーロットタウン・アレクサンダー・B・キャンベル空港」に改称すると発表した。同州史上最長在任首相を務めたアレクサンダー・B・キャンベル氏の功績を称えるもの。キャンベル氏は1926年にシャーロットタウンで生まれ、1965年に州議会に入り、翌年に首相に就任。1966年から1978年まで州首相を務め、プリンスエドワード島大学の創設や経済開発