渡したはずの番号札を「もらってない！」と言い張り帰っていったお客様。なのに店に戻ってきた!?【漫画】本編を読む雑貨販売員としての日常を描くオムニウッチー(@omni_uttii821)さんのエピソード漫画「ラッピング希望のお客様」は、接客あるあるの緊張感と、その後の意外な展開がクセになる一作だ。■最初からちょっと強めなお客さんラッピング希望のお客様01ラッピング希望のお客様02ラッピング希望のお客様03ラッピング対応をお