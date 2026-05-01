生贄として差し出されようとしていた濃紫は間一髪で礼人に助けられた。彼女にはどんな未来が待ち受けているのか…!?【漫画】本作を読む小さな閉ざされた村で、ひとりの少女が“鎮守の森の神”への生贄として差し出される。死を覚悟した少女は目を閉じ、「私は二度捨てられた」と胸の内でつぶやく。その命が尽きようとした瞬間、間一髪で現れた騎士によって救い出されるが、その出会いが彼女の運命を大きく変えていく--。■すべてを