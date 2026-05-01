「私は二度捨てられた」絶望の底で差し伸べられた手の正体とは…生贄にされた少女が“神の愛し子”だったとき【作者に聞く】
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小さな閉ざされた村で、ひとりの少女が“鎮守の森の神”への生贄として差し出される。死を覚悟した少女は目を閉じ、「私は二度捨てられた」と胸の内でつぶやく。その命が尽きようとした瞬間、間一髪で現れた騎士によって救い出されるが、その出会いが彼女の運命を大きく変えていく--。
物語の主人公・小紫は、かつて幼なじみの婚約者と穏やかな未来を信じていた。しかし、その関係は義理の妹によって奪われ、あっけなく婚約破棄されてしまう。
さらに追い打ちをかけるように、村からは神への生贄として差し出されることとなり、小紫は居場所も希望もすべて失う。「二度捨てられた」という言葉には、そんな積み重なった絶望がにじんでいる。
■救いの手と明かされる“本当の神”
小紫を救ったのは、帝都守護隊の隊長・宮守礼人であった。彼は怪異を扱う専門職として、本物の“鎮守の森の神”の依頼を受け、小紫を助けに来たという。
実は村人が崇めていた存在は神ではなく、ただのもののけに過ぎなかった。そして真の神は、小紫を“愛し子”として見守っていた存在だったのだ。
愛し子に害をなした村は、神の加護を失うことになる。物語は、理不尽な運命に翻弄されていた少女が、別の価値に守られていたという逆転の構図を浮かび上がらせる。
■作者が語る創作の背景とこだわり
本作を手がけた夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんは、企業漫画や学習図鑑の挿絵などを手がけながら創作を続けている。和風ファンタジーという舞台設定については「以前から幕末〜明治など、時代の移り変わりで和洋交わった洋装とかに興味があり、いつか描きたいと思っていました」と語る。
「洋館だったり車だったり、調べて描くのは時間もかかりましたが楽しかったです。実は洋館は半日かかりました(笑)」と制作の裏側を明かす。細部まで丁寧に描き込まれた背景には、そうしたこだわりが息づいている。
小紫の物語は、ただの不幸な少女の話では終わらない。すべてを失ったその先で、初めて与えられる“愛される理由”が、静かに、しかし確かに描かれている。
取材協力：夏野ばな菜(＠NatsunoBanana)
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