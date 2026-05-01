「私は二度捨てられた」絶望の底で差し伸べられた手の正体とは…生贄にされた少女が“神の愛し子”だったとき【作者に聞く】

「私は二度捨てられた」絶望の底で差し伸べられた手の正体とは…生贄にされた少女が“神の愛し子”だったとき【作者に聞く】