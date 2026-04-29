視線入力装置を使って自分の意志を伝え、パソコンも自由自在に操作するMさんにビックリ！【漫画】本編を読む幼少期から絵を描き続け、現在は看護師向けメディア「ナース専科」で実話ベースの漫画を連載しているアヤ(@aokitajimaru)さん。今回はその中から、「不自由は不幸ではない」を取り上げる。慢性期病院で出会ったALS患者との交流を通して、看護師の価値観が大きく揺さぶられるエピソードだ。■ALS患者との出会いがもたらした