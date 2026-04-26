特徴的な『耳』をもっている猫種 1.スコティッシュフォールド スコティッシュフォールドは、丸い顔に前に折れた耳が愛らしい猫です。 穏やかで人懐っこく、飼い主のそばでのんびり過ごすことを好む傾向があります。鳴き声も比較的控えめで、集合住宅でも飼いやすいと言われることが多いです。 一方で、この折れ耳は軟骨の異常によるもので、関節にも影響が出る場合があります。 元気に見えて