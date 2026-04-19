Image: tinhkhuong/Shutterstock.com いま買っておくのが正義なのかも…。メモリ不足の影響でPCやスマートフォン、タブレットの基本スペックまで見直しを迫られる世の中になっています。その波はエントリーモデルやミドルレンジブランドにまで押し寄せてきました。REDMIブランドも逃げ切れなかった価格改定このほどXiaomi（シャオミ）のグループ総裁を務めるLU Weibing氏は、統括してきたRED