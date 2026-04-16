本日4月16日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』では、「こんなに変わった！昭和の常識令和の新常識テストで学ぶ『これが今でしょ！』」と題して2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！かつてはあたり前だったことが、時代と共に大きく変化している。なかには研究が進んだことで、昭和の常識とされてきたことが逆効果だと判明したものも…!?そこで今回、新生活が始まる今こそ見直しておきた