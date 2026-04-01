ガンダムシリーズ公式サイトのオープンを記念して、2025年10月10日から12月25日まで投票を受け付けていた「全世界“ガンダム”総選挙 2025」の最終結果が3月31日に発表されました。全世界10言語から寄せられた有効投票数は133万票を超え、栄えある全世界ランキング第1位には「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の「νガンダム」が選ばれました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■全世界ランキング上位陣には