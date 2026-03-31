音楽や照明などを駆使しながら、タオルで熱波を送風するドイツ発祥のサウナパフォーマンス「ショーアウフグース」。この日本一を決める大会に初めて大分県内の施設から21歳の大学生がエントリー。準備の裏側を取材しました。 【写真を見る】熱波師ナンバーワンを決める大会へサウナを感動の舞台に昇華…21歳大学生の挑戦 「お客さんの笑顔が原動力」 JR大分駅直結の温浴施設「シティスパてんく