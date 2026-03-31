高体連とJクラブ下部組織から精鋭が集結東洋大学は3月28日、2026年度の新1年生となる入部予定選手14名を発表した。今回発表されたメンバーには、高体連の強豪校やJリーグクラブの下部組織から有望な選手たちが名を連ねた。GKには流経大柏高の藤田泰土が名を連ね、DF陣には、日大藤沢高の榎本来輝、昌平高の郄橋心晴、前橋育英高の瀧口眞大に加え、柏レイソルU-18の上原伶央が加入する。中盤のMFには尚志高の臼井蒼悟や