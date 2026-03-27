小学生のタグラグビー全国大会に出場した大分市のチーム「アクアホップ雄城台」が、足立市長に大会での最高賞の受賞を報告をしました。 【写真を見る】小学生タグラグビー全国大会「アクアホップ雄城台」が全国最高賞大分市長に喜びの報告 大分市役所を訪れたのは、園児から小学6年生までの41人が所属するタグラグビーのチームアクアホップ雄城台です。このうち6年生8人は3月、埼玉県で開催され