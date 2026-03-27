――LUAが告げる、4月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？★4月の星の動き★太陽、土星、海王星が集う牡羊座に、火星と水星が加わり、賑わいを増していく4月。春分を過ぎ、命の躍動が強まって牡羊座らしいエネルギーが高まっていきます。臆病に過ごしていた人も勇気を出しやすくなるでしょう。恋を探したい人も多くなり、出会いのチャンスも巡るように。春の日差しに背中を押されたら、自分の心に素直になってみましょ