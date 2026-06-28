ユニクロで見つけた“ラクなのに手抜き見えしない”夏パンツ。40代が頼れる涼感コーデ３選
30℃を超える日もあり、今年も厳しい暑さが予想される日本の夏。40代にとって、“お洒落は我慢”だけでは乗り切れない季節です。ラクで涼しい服を選びたい一方で、手抜き感や生活感が出てしまうのは避けたいところ。そんな悩みに応えてくれる優秀ボトムスを、ユニクロ（UNIQLO）で見つけました。
SNSでも話題。ユニクロの人気パンツが40代にちょうどいい
今回紹介するのは、ユニクロの「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」。SNSでも話題になっている人気アイテムで、動きやすさときれい見えを両立した１本です。
▲ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ ￥2,990（税込） ※カラー：ダークブラウン
驚くほど軽く、さらっとしたはき心地で、暑い日の外出にも頼れるのが魅力。ウエストはゴム仕様ですが、内側の紐でサイズ調整ができ、フロントはすっきり見えるデザイン。イージーパンツ特有の部屋着感が出にくいのもポイントです。なかでもおすすめなのが、落ち着きのあるダークブラウン。黒ほど重たくならず、ベージュよりも引き締まって見えるため、夏の着こなしに取り入れやすいカラーです。UVカット機能付きで、日差しが気になる季節にも重宝します。
刺繍シャツジャケットを羽織って、近所着感を回避
ラクなパンツほど、合わせ方次第で“近所着”に見えてしまうことがあります。そんなときは、透け感のある刺繍シャツジャケットを重ねるのがおすすめです。
立体感のある刺繍や軽やかなシアー素材が加わることで、シンプルなパンツスタイルに着映え感が生まれます。二の腕や腰まわりを自然にカバーできるのも、40代にはうれしいポイント。上下をブラウン系でつなげると、涼しげなのに落ち着いたこなれ感のある装いに仕上がります。
サマーニット合わせで、リラクシーなのに上品に
夏は涼しさを優先すると、Tシャツやノースリーブに頼りがち。ただ、そのままだとカジュアルに寄りすぎることもあります。
「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」は、広がりすぎないシルエットなので、上半身に少しボリュームのあるトップスを合わせてもバランスが取りやすいのが魅力です。やわらかなケープ風サマーニットを合わせれば、気張らないのに品よく見える夏コーデに。肩まわりや二の腕をさりげなくカバーできるため、薄着になる季節にも心強いでしょう。
大判スカーフを巻けば、ユニクロ感を抑えて高見え
シンプルなパンツは着回しやすい反面、普通に着ると物足りなく見えることもあります。そこで使いたいのが、大判スカーフです。
ブラウンのシアーTシャツと「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」を合わせたワンツーコーデに、スカーフを腰巻きするだけで、リゾートライクな華やかさがプラスされます。お腹まわりやヒップラインをさりげなくカバーできるため、体型カバーにも効果的。「それどこの？」と聞かれそうな高見え感を簡単に作れます。
暑い季節は、ラクさを優先するとカジュアルになりすぎ、きれいめを意識すると我慢が増えがち。でも、ユニクロの「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」は、その両方のバランスを取りやすい１本です。羽織りもの、サマーニット、スカーフなどを組み合わせれば、涼しさを保ちながら上品さも演出できます。普段の外出はもちろん、旅行や長時間移動の日にも活躍してくれるはず。ぜひ夏のワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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