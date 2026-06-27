マッチングアプリ「ラス恋」を運営するラス恋（東京都渋谷区）が、「ミドルシニアのデートに関する実態調査」を実施し、その結果を発表しました。

【1〜7位】サイゼもランクイン！？ デートで「アリ」なチェーン店ランキング！（結果を見る）

ミドルシニアが答えた、デートで「アリ」なチェーン店

調査は6月5〜7日、同アプリの40〜70代のユーザーを対象に、インターネットリサーチで実施。516人から有効回答を得ています。

「デートの食事で行くなら、アリだと思うチェーン店」を質問すると、5位は「鳥貴族」(31.8％)、4位は「しゃぶ葉」(32.6％)、3位は「牛角」(34.5％)、2位は「木曽路」(40.5％)、1位は「ロイヤルホスト」(43.8％)という結果になりました。

男女別では、女性は本格的なメニューがそろう「ロイヤルホスト」(47.3％)や「木曽路」(44.0％)を選ぶ傾向が強く、男性は焼肉チェーンの「牛角」(40.8％)を選ぶ人が多いなど、好みの違いも見られました。

自由回答では、「しゃぶ葉はデート以外でも行きますが、従業員さんの接客が好きです」（50代・男性）、「サイゼリヤに行きましたが、コーヒーなどの飲み放題で長い時間いろんな話ができてとても楽しかったです」（50代・女性）、「スシローで気兼ねなく、大好きな大トロと赤身、ビールをごちそうになった」（50代・女性）といった声も寄せられました。