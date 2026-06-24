丸亀製麺の新スイーツ「丸亀うどんプリン」誕生！ぷるもち食感が楽しめる話題の新作

讃岐うどん専門店の丸亀製麺から、新カテゴリーとなるスイーツ「丸亀うどんプリン」が2026年7月7日（火）より数量限定で登場します。毎日お店で打つうどんを活用し、うどんならではのもちもち感を生かした“ぷるもち新食感”が魅力。暑い季節にぴったりな冷たいデザートとして誕生し、テスト販売時からSNSで話題を集めていた注目商品です♡

うどんから生まれた新感覚スイーツ

丸亀製麺が新たに提案する「丸亀うどんプリン」は、原材料にうどんを30％以上使用したオリジナルスイーツです。

うどんを細かく刻み、練乳などを加えてなめらかな口当たりに仕上げた後、じっくり火を入れる独自の「もちとろ火入れ製法」を採用しています。

さらに、うどんプリン生地の上にはゼリーやフルーツを重ねた二層仕立て。店内で一つひとつ丁寧に手づくりされ、ご提供直前まで冷蔵保存されるため、ひんやりとしたおいしさが楽しめます。

うどん専門店だからこそ実現できた、もちもちととろける食感の絶妙な組み合わせは、これまでにない新しいデザート体験を叶えてくれます。

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気分で選べる4種類のラインアップ

「丸亀うどんプリン」は、異なる魅力を持つ4種類を展開します。

『丸亀うどんプリン ブルーハワイ』は340円（税込）。鮮やかなブルーハワイゼリーにフルーツカクテルを合わせ、仕上げに甘酸っぱいフルーツをトッピングした爽やかな一品です。

『丸亀うどんプリン あんみつ風』は340円（税込）。北海道産小豆のつぶあんとさくらんぼを添えた和スイーツ仕立てで、どこか懐かしい味わいを楽しめます。

『丸亀うどんプリン マンゴー』は290円（税込）。果肉入りマンゴーゼリーと練乳を組み合わせ、フルーティーな甘さとまろやかなコクを堪能できます。

『丸亀うどんプリン あんきなこ』は290円（税込）。北海道産小豆を使ったあんこゼリーと香ばしいきなこの組み合わせが魅力で、ほっとする和の風味が広がります。なお、きなこは別添えで提供されます。

手づくりだからこそ味わえる特別感

「丸亀うどんプリン」は、店舗で丁寧に仕込まれる手づくりスイーツです。うどんプリン生地を冷やし固めた後にゼリーを重ねる工程を経て完成するため、製造数には限りがあります。

また、うどんを楽しんだ後のデザートとして食べやすいサイズ感も魅力。ひんやりとした口当たりとやさしい甘さが、暑い夏の食後時間を心地よく彩ってくれます。

丸亀製麺ならではの発想から生まれた新しいスイーツ体験は、甘いもの好きの方はもちろん、話題の商品を試したい方にもおすすめです。

まとめ

2026年7月7日（火）から全国の丸亀製麺で販売される「丸亀うどんプリン」は、うどんのもちもち食感を活かした新感覚スイーツ。

ブルーハワイ、あんみつ風、マンゴー、あんきなこの4種類がそろい、価格は290円（税込）～340円（税込）です。

数量限定販売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪暑い季節にぴったりの“ぷるもち”食感をぜひ体験してみてください。