4月の恋愛運第1位は牡牛座！　LUAが告げる12星座恋の運命

――LUAが告げる、4月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？

★4月の星の動き★

太陽、土星、海王星が集う牡羊座に、火星と水星が加わり、賑わいを増していく4月。春分を過ぎ、命の躍動が強まって牡羊座らしいエネルギーが高まっていきます。臆病に過ごしていた人も勇気を出しやすくなるでしょう。恋を探したい人も多くなり、出会いのチャンスも巡るように。春の日差しに背中を押されたら、自分の心に素直になってみましょう。

そんな4月の恋愛運、第1位〜第3位はこちらの星座！

■第1位 牡牛座……笑顔を磨いて恋を引き寄せて

牡牛座に金星が入った直後に迎える4月です。自らを楽しませることを意識して笑顔で過ごしていきましょう。微笑みが周囲を和ませて、人の輪が生まれ、そこに恋のご縁が広がります。4月9日以降の出会いと恋活が実を結ぶでしょう。気になる相手がいるなら、あなたが楽しいと思うことを話題にすると、屈託のない笑顔の魅力が放たれます。隠れ家や穴場的なスポットに恋のきっかけが。

■第2位 乙女座……新しい風を心に招き入れて

いつもの定番の安心感もいいけれど、何か物足りなさを感じているなら、心機一転に挑戦するのもいいかも。新規開拓のスポットへ行ったり、新たな試みにチャレンジしてみると、新しい風が吹き込むように。気分が変われば、出会う相手も一新されて、恋の出会いも開拓できるでしょう。片思い中の人やステディのいる人も、心を新たにすることでマンネリが解消し、未来が見えてくるはずです。

■第3位 山羊座……まさかの相手に一目惚れ!? 惚れ直し!?

見知った人や、以前から知っている人と久々の再会で、思わぬ恋が芽生える予感。いきなり胸が高鳴って、自分でもどういうことかと思いながらも、一目惚れのようなドキドキ感を味わうでしょう。「どうしてこの人を相手にそんな気持ちが？」と、以前の自分なら思ったに違いないという相手を見直すどころか、惚れ直す予感です。パートナーのいる人や片思いの人も、まさかの恋に驚くのかも!?

4位以降はこちらの星座！

■第4位 蟹座……自ずとめぐるご縁で結ばれて

ものごとがバランスよく運ぶ時期です。関心のあること、やりたいことにも意識を向けながら、成すべきこともこなしていけるでしょう。そんな中で、同志と思える人とのご縁が深まる気配があります。そこに恋が芽生える出来事が潜んでいるでしょう。自然な流れではじまる恋愛です。徐々に仲良くなりながら、時間をかけて育てることでうまくいくでしょう。切なさともどかしさも味わって。

■第5位 蠍座……人とのつながりを広げ出会いにつなげて

抱えている作業や用事を手際よくこなしていきそう。ひとつ終えるごとに心が軽くなり、気分的な余裕を持てるように。落ち着いてこなしていく中で、初対面の人に会う機会が生まれる予感です。公私を問わず、こうしたタイミングは出会いのチャンスになるでしょう。まずは顔をつなげておくこと。そこから別のご縁がめぐることもあります。恋に限らず、お付き合いの輪を広げる機会に。

■第6位 魚座……軽やかさと爽やかさを恋の彩りに

好奇心が強まって、知らないことや新しいことに興味を引かれそう。年下との関わりが増えて、好意を抱かれることも！ 異性としてではなく、単なる信頼や尊敬の可能性もありますが、そこに恋心が芽生えてもおかしくはないでしょう。ちょっと気になる相手がいたら、振り回されてみるのもおもしろいかも!? 一方、恋人や好きな人がいる人は、言葉選びに工夫を凝らすと新たな展開が見えてくることも。

■第7位 獅子座……恋の助っ人が大活躍!?

人からの後ろ盾を得られるときです。挑戦したいことがあるなら、周囲を見渡して、心当たりを探してみるのもいいでしょう。恋愛も同様です。片思いの相手との橋渡し役となる人が現れることや、出会った相手とお近づきになれるように援護してくれる人物に気づけるでしょう。不和になっていたり、ピンチな状況にあるカップルも、取り持ってくれる人がいるはず。1人で抱え込まないことです。

■第8位 水瓶座……忙しいときこそご縁を巡らせるチャンス！

お付き合いや約束で予定が埋まっていきそう。賑やかに充実する時期ともいえますが、忙しすぎると感じると、自分だけでほっとできる時間を優先したくなり、恋愛に気が回らなくなってしまうことも。人と会う機会が増えるときは、出会いのチャンスがもたらされることも少なくはないはず。新しいご縁をしっかり次につなげるようにして、人の輪を築き、恋の出会いにつなげていきましょう。

■第9位 射手座……憧れの人を目指して

自由を謳歌したい射手座さんですが、この時期は規則的な行動をしたり、決めたタスクを消化したりするなど、ある程度の縛りがほしくなるのでしょう。努力して頑張る人へのリスペクトが強まり、その憧れが恋に発展することがありそうです。一歩でもその人に近づけるようにと、自らを省みて行動したくなるでしょう。課せたタスクをクリアしてすっきりする一方で、恋活は奥手モードに……。

■第10位 双子座……無意識や感性が恋の吸着剤に

秘めた恋心や、誰にも知られずに結ばれる関係が暗示されています。片思いの恋だったり、伝えられない事情があるケースもあるでしょう。後者は周りからの冷やかしを気にしたり、周囲に打ち明けるタイミングを計っているほかに、人に知られたくない不倫や浮気といった理由があることも。いずれであろうと、あなたが苦しんだり、後悔しない道を選びましょう。同情や感情移入からの恋には注意を！

■第11位 天秤座……新旧のご縁が恋を結ぶカギに

人のつながりが広がって、新しい出会いにも恵まれるときです。恋の巡り合わせにも期待できるでしょう。ステキな相手が目の前に来ても気持ちが乗らないと思うなら、過去に出会った人物に心が残っていることも。また、以前からの知人や友人と接点のある人物との新たな出会いであれば、トントン拍子に恋が進展する気配もあります。新規のご縁と旧知のご縁が恋のヒントになるでしょう。

■第12位 牡羊座……恋を受け入れるか遠ざけるか

先月以上に賑わっていく牡羊座の星々です。楽しいこと、うれしいこと、困ったことなど、イベントもてんこ盛りになるでしょう。恋の出会いもありますが、この時期のあなたの心を動かすものかどうかは別問題。自分のペースで動きたいところにちょっかいを出してくる人物がいても、面倒でウザいと思ってしまいがちに。そこで寛容になれるか、邪険にして追い払うかで恋の未来が変わるときです。

（LUA） ※画像出典／占いTV NEWS

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