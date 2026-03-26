気温が上がる春先は、キッチンをきれいにする絶好のタイミング。暖かさでがんこな油汚れがゆるみ、洗剤の効果も発揮されやすくなります。今回はクリンネスト1級のあゆみさんに、春のキッチン掃除で役立つ3つの工夫を教えてもらいました。1：五徳や排気フィルターの「つけおき」油汚れ掃除の鉄則は「温めること」。【写真】油汚れが落ちる100円ショップのアイテム40〜50度のお湯を使った「つけおき」です。冬場はすぐにお湯が冷めて