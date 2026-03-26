大分県教委は県立高校入試について、今年から実施した複数志願制度を拡充し、来年から第3志願制度を導入すると公表しました。 【写真を見る】大分県立高校入試「第3志願制度」導入へ2026年から志望校3校まで選択可能に 26日の県教育委員会で来年春に実施する県立高校入試について変更点が報告され、この中で、新たに導入する第3志願制度の説明が行われました。 この制度は県立高校一般入試で、受験生が志望校を3校まで提出で