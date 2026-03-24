春の卒業や入学、歓送迎シーズンにあわせて、大分県杵築市の農園では花束に使われるカスミソウの出荷に追われています。 【写真を見る】カスミソウの出荷シーズン到来卒入学や歓送迎を彩る大分 4棟のハウスで花の生産を手がける杵築市の大田農園では、3月に入ってカスミソウが春の出荷シーズンを迎えています。 夏の植え付け時期に高温が続いたことで、一番花となる冬場は生育不良に悩まされたそうですが