◇第98回選抜高校野球大会第6日1回戦大阪桐蔭 4―0 熊本工（2026年3月24日甲子園）2年ぶり16回目出場の大阪桐蔭が4―0で熊本工を破り、2回戦へ進出した。大阪桐蔭は天理（奈良）に並び歴代7位の春夏通算78勝目、高松商（香川）に並び歴代8位の選抜通算37勝目を記録。九州勢には甲子園で無傷の12連勝となった。大阪桐蔭は今秋ドラフト上位候補に挙がる最速153キロ右腕の背番号1・吉岡貫介（3年）ではなく、背番号10の大