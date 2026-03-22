はのうら子どもフェスティバルが、3月21日に阿南市で開かれ、約2000人の親子連れらで賑わいました。これは、子どもたちに興味のあるものを見つけるきっかけにしてもらおうと開かれたもので、施設の建て替えに伴って休止されていたため7年ぶりの再開となりました。イベントはマーチングバンドの演奏で開幕し、コマ回しや折り紙などの遊びや工作コーナーのほか、カフェ店員からコーヒーの入れ方を学ん