あらゆるエンターテインメント作品の中で、「朝ドラ」というのはもっとも視聴者層が幅広い。毎日放送されるのだから、人々の目に触れる機会はそれだけ多くなる。そしてこの「朝ドラ」に俳優たちが刻む好演が、また次なる作品に出演するきっかけにもなっていく。 参考：濱正悟、『ばけばけ』で引き出された初めての“顔”「居心地が良くて集中できる環境でした」 残すところあと少しとなった『ばけばけ』（NHK総合）