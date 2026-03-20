写真：名曲「Dynamite」ではV・Jung Kook本人とのコラボダンスが実現 TBSで毎週金曜夜を彩る『それSnow Manにやらせて下さい』が4月3日・17日に3時間SPを放送することが決定した。 ■『それスノ』人気企画「完コピダンス」初の韓国スタジオでの収録 誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」が『そ