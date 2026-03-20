お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつさんは3月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関さんとのラブラブデートの様子を披露しました。【写真】メイプル超合金・安藤なつのデート投稿！「これで付き合ってないのバグだろ」安藤さんは「美味しいハンバーガーおねだりしたら買ってくれたりかっこいいバイク跨らせてくれたり海の上でのんびり過ごしたり良い日でした」とつづり、4枚の写真を投稿。