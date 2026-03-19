新アルバム「ARIRANG（アリラン）」リリースを明日20日に控えたBTSが19日、公式SNSとYouTube（ユーチューブ）チャンネルに、タイトル曲「SWIM」のミュージックビデオ（MV）ティザー映像を追加公開した。27秒の映像で、「Arirang」と書かれた船の帆を広げ、航海するような映像。船出後に、7人が船の上に立ち、新たな旅程を知らせるようなイメージだった。18日に公開した17秒の最初のティザーは、博物館に展示された船の模型を見つめ