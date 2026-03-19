SNSを通じて知り合った相手から株式投資を勧められ、大分市内の40代の男性が約1800万円をだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、大分市内に住む40代の男性は今年1月、SNSの広告を通じて「投資の先生」を名乗る人物のLINEアカウントにつながりました。その後、アシスタントを名乗る人物とやりとりし、株式投資を勧められた男性は2月上旬から3月13日にかけ、指定された口座に複数回にわたり計1760万円余りをインタ&