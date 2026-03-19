食楽web 奈良県は、大阪や京都に比べると、観光地としての派手さはありませんが、一度ハマるとその魅力にとっぷりとハマります。歴史的建造物も多く、農作物など自然の恵みもあり、喧騒から離れ、デトックスしたい人にはピッタリ。 しかも昨今はオシャレカフェの宝庫でもあります。そこで今回は、そんな奈良で見つけたカフェの中から、とっておきのチャイを提供する3店をご紹介します。 『AKAHA CHAI（アカハチャイ）』（奈良市