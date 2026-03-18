WBCで来日した台湾チアの一粒【写真提供：産経新聞社】フルカウント

台湾チアガール選抜が渋谷を満喫 才色兼備の美女に注目集まる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • WBCで台湾プロ野球の全6球団から選出されたチアガール選抜が話題だ
  • 大会を終えた後、「Shibuya」とSNS渋谷を満喫する様子を投稿
  • ファンからは「なんでこんなに美しいの」といった声が寄せられた
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