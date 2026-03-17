「ＷＢＣ・準決勝、イタリア代表−ベネズエラ代表」（１６日、マイアミ）試合開始３０分前になってもスタンドは空席が目立つ状況となった。今大会、マイアミで行われたゲームでは最低でもスタンドの８割ほどが埋まっていた。前日の準決勝・米国代表−ドミニカ代表戦でもほぼ満員だった。だがこの日は内野席でも空席が目立ち、ガラガラの状態に。地理的にもベネズエラから多くのファンが詰めかけることが予想された中、試合