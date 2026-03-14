舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ』（ボボステ）の完全新作『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』が、6月12日よりシアターG ロッソにて上演され、キービジュアルが解禁された。【写真】そこから顔出すの！？衣装も完全再現…舞台『ボーボボ』の様子前作では、原作お馴染みのギャグやバトルに加え、舞台ならではの演出、歌やダンスを交えて、ボーボボならではのハジけた世界観を舞台