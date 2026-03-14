猫が飼い主の目を盗んでやっていること5選 猫のルールと人間のルールは違いますが、不思議なことに猫は飼い主が「ダメ」と言いそうなことをよくわかっています。 飼い主の目が届かない留守番中や夜の就寝時は、好奇心や欲求を満たすチャンス。猫がこっそりやっていることを見てみましょう。 1.キッチンの中を探索 人の気配がなくなったのを見計らって、猫はいつも「ダメ」といわれているキッチンや食卓の上