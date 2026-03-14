お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が、14日放送のTBS系『王様のブランチ』（毎週土曜前9：30）に生出演。番組冒頭に謝罪した。【写真あり】「パパそっくりー」愛する娘を“顔出し”公開の藤森慎吾番組冒頭、本日の見どころ紹介で藤森は「きょうは番組から重大発表があります。ただその前にひとつ…」と切り出し「佐藤栞里さんときょう、服装が全く同じになってしまったこと、申し訳ございません」と生謝罪。