“釣果のためには何でもやる”をモットーに、釣りの楽しさを伝えるYouTubeチャンネル「バチ抜けチャンネル【初心者釣りガール】」が人気を博している。出勤前にスーツ姿で釣りへ繰り出すなど、現役のOLでもある発信者の「バチ抜け」さんに、釣りを始めたきっかけやおすすめの釣り場、高級魚を釣り上げた時のエピソードなどを聞いた。◆きっかけは、出勤前の釣り動画――バチ抜けさんが釣りを始められたきっかけは？バチ抜け：幼