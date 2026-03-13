不同意性交と不同意わいせつ容疑で2024年、10月7日に書類送検された人気お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の初公判が3月13日、東京地裁で行われた。斉藤被告は「私の行為に同意してくれていると思った」と起訴内容を否認、無罪を主張している。元人気芸人だった斎藤被告の裁判を一目見ようと、20席の一般傍聴席を求め、東京地裁前に289人が並び、傍聴券の倍率は約14.5倍だった。 【写真