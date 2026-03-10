画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん（76歳）。高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしながら、月4万円の年金で生活しています。今回は、約50年ひとり暮らしをしてきた今、思うことを紹介します。「生きる実感」を求めてスタートしたひとり暮らし幼少期から自力で成し遂げられることが少なかった私が、ひとり暮らしをしてみたかったのは、なにもできなかったからこそ、生きる実