ＷＢＣ日本代表が６日の台湾戦（東京ドーム）で、いよいよ１次ラウンドＣ組の初戦を迎える。２大会連続の世界一奪取へ、先発登板が予定されるのは山本由伸投手（２７＝ドジャース）。対する台湾は５日のオーストラリア戦に０―３の零封負けで不覚を取り、侍ジャパンとの一戦で初白星を狙う。日本代表は山本だけでなく大谷翔平（３１＝ドジャース）や鈴木誠也外野手（３１＝カブス）らのメジャーリーガーを擁しており、海外では