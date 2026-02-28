SNSで話題の料理家・長谷川あかりさんに教わったのは、ひな祭りにもぴったりな「蒸しずし風」レシピ。具材をのせてせいろで蒸すだけなので、特別な準備はいりません。手軽なのに食卓が華やぐ一品は、忙しい日にも頼れる存在。気軽に試してみてくださいね。※ この記事は『別冊天然生活やさしいせいろ生活』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集していますひな祭りにもぴったり。ゆかりご飯の「蒸しずし」ゆかりご飯