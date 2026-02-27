27日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に上昇し、3日連続で最高値を更新しました。終値は26日に比べて96円88銭高の5万8850円27銭でした。今週だけで2000円以上値上がりし、6万円の大台まであと1000円余りに迫っています。日経平均は26日まで連日で上昇し、市場では過熱感が高まっていて、午前中は利益を確定するための売り注文が多く出ました。下げ幅は600円を超える場面もありました。ただ、海外投資家を中心に積極財政を掲げる