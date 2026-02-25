25日朝、福岡県大木町の西鉄大牟田線の踏切で、列車と男子高校生が接触する事故がありました。男子高校生は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、25日午前8時半すぎ、福岡県大木町の西鉄大牟田線八丁牟田駅近くの踏切内で、回送電車と人が接触する事故がありました。接触したのは近くに住む15歳の男子高校生で、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されまし