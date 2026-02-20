神奈川県警の警察官が不適切な交通違反の取り締まりを行っていた問題で、巡査部長ら7人が書類送検され、県警トップが謝罪しました。上司の不正を目の当たりにしながら周囲も止めることが出来なかったといいます。神奈川県警今村剛 本部長「信頼を大きく損なうものであり、県警察の責任者として、深くお詫びを申し上げます」きょう謝罪したのは、神奈川県警のトップ、今村剛本部長。理由は、警察官による交通違反の不適切な