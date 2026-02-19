超高齢化社会の今、介護の現場を支えるているのは日本人だけではありません。慣れない言葉・文化のなかで、県内でも外国人の介護福祉士が活躍しています。その働きぶりと課題に迫りました。 （記者）「介護現場は人手不足という深刻な課題を抱えています。こちらの施設では、課題を解消すべく外国人の介護士が働いているんです」 県西部、東みよし町にある老人介護施設です。こちらの施設では116人の職員のうち、14人のイ