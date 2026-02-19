36歳でおばあちゃんになった女性が登場。16歳で出産した長女が、20歳で妊娠し未婚の母になるという壮絶な人生を送りながら、シングルマザーとして家族を支える職業に「すごすぎ！」「カッコよすぎる」などの驚きの声が上がった。【映像】36歳でおばあちゃんになった美女＆未婚の母となった長女ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠