髪悩みが増えがちな大人世代。ボリューム不足や髪質の変化をカバーしつつ、今っぽさも手に入れたいと思う人は多いはず。そこで今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された印象を与える、旬のスタイルをピックアップしました。表情まで明るく見えそうな、魅力的なデザインをご紹介します。 冬の装いに映えるスタイリッシュなショートボブ 上半身にボリュームが出やすい冬は、首元が