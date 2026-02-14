愛知県豊川市の男子高校生がはしかに感染したことが分かりました。男子高校生は、他人に感染されるおそれがある時期に学校に通学していました。 県によりますと感染が確認されたのは、豊川市に住む男子高校生（10代）です。 男子高校生は今月9日に発熱し11日には発疹などの症状が出ましたが、9日と12日と13日に東三河の県立高校に通学しました。 15日には豊川市民病院に救急搬送されて入院し、翌日に、遺伝子検査の結