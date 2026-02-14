特撮ヒーローのウルトラマンが高市早苗首相に光線を浴びせるAI動画が11日ごろからSNS上に拡散され、特撮ファンをはじめとする多くのネットユーザーから非難の声が沸き起こっている。 発端は、中国ByteDanceが10日（現地時間）までに発表した動画生成AIの新モデル「Seedance 2.0」。同モデルは、一貫性のある映像を出力しやすいとうたうが、XやTikTokではSeedance 2.0で生成したという、日本のIPの映像が