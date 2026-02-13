生活保護費の国庫負担金を過大に請求していた徳島市。この問題を調査する百条委員会は2025年3月、1人の職員によるこんなショッキングな証言により誕生しました。 （生活福祉第二課・森本耕司 課長）「不正請求した。だから隠ぺいしているんです」 しかし、この問題を追及された当時の市の幹部たちは。 （徳島市・都築伸也 政務監）「完全なウソでございます。以上でございます」 （徳島市・遠藤彰良 市長）「彼と話し