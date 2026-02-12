2月の大分県内の景気動向について、日本銀行大分支店は「一部に弱めの動きがみられるが、緩やかに回復している」として、4か月連続で判断を据え置きました。 日銀大分支店は経済指標や企業へのヒアリングをもとに、2月の景気動向を発表しました。 それによりますと、景気全体について「一部に弱めの動きがみられるが、緩やかに回復している」として、4か月連続で判断を据え置きました。 需要や生産などに関する主要7項目もすべ